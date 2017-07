VIDEO. Un avion contraint d'atterrir en urgence sur une autoroute à New York

Un petit avion a dû atterrir d'urgence sur une autoroute, mercredi 19 juillet, sur l'île de Long Island, dans l'Etat de New York, selon la chaîne CBS (en anglais) et plusieurs médias locaux. L'appareil, un monomoteur de six places, partait d'un aéroport de l'Etat pour un trajet d'environ 160 kilomètres en direction du New Jersey, quand il a commencé à perdre de l'altitude, sans que l'on sache pourquoi.

Le pilote a expliqué à CBS qu'il avait été contraint de devoir atterrir sur la voie rapide, entre les voitures qui se trouvaient devant et derrière lui. Il est même parvenu à passer sous un pont. Le pilote n'a pas été blessé et l'appareil n'a pas non plus été endommagé.

L'avion s'est ensuite rangé sur le bas côté, explique l'antenne locale de la chaîne américaine Fox (en anglais). Plusieurs automobilistes, étonnés, en ont profité pour prendre des photos de l'appareil.