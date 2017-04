VIDEO. Présidentielle : un présentateur américain invite les Français à ne pas voter Marine Le Pen

La présidentielle française s'invite dans le petit écran américain. John Oliver, animateur star de l'émission "Last Week Tonight", sur HBO, a appelé les Français à ne pas voter pour la présidente du Front national, Marine Le Pen, dimanche 16 avril. Evoquant le Brexit et l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, le présentateur britannique alerte les électeurs de l'Hexagone sur les risques de voir le "populisme" accéder au pouvoir en France.

John Olivier s'exprime, pour l'occasion, dans la langue de Molière, le tout en noir et blanc, avec une cigarette, un verre de vin et un accordéoniste. Avec humour et ironie, l'animateur se lance dans une diatribe en franglais : "Les Anglais et les Américains ont fucked up ("ont merdé"), ne fuck up pas aussi."

Et le présentateur d'ajouter, toujours en français : "C’est votre chance d’être à la hauteur de votre philosophie des lumières et de montrer au monde entier que les idéaux français de liberté, d’égalité et de fraternité vont ensemble comme... Larry Skywalker et l’espèce d’ours (Chewbacca). Aide-nous la France, tu es notre seul espoir." La vidéo de l'émission, postée sur YouTube, a été vue près de 1,5 million de fois.