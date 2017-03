VIDEO. Pour prouver qu'il est sobre, un Américain jongle devant les policiers

Ils étaient loin de s'attendre à une telle issue. Vendredi 3 mars, deux policiers de l'Etat de l'Arkansas, aux Etats-Unis, ont pris en chasse une voiture dont un feu était endommagé et dont la vitesse était anormalement faible. Ils soupçonnent alors un conducteur en état d'ivresse. A la vue des gyrophares, celui-ci se range devant un bâtiment et attend que les policiers viennent à sa rencontre.

Surprise, surprise

Constatant que l'étudiant au volant n'était pas ivre, le sergent Keith McKay l'invite à constater l'état du feu arrière défectueux. Au fil de la discussion, le jeune homme explique être un passionné de magie et de jonglerie. Et finit par sortir de sa voiture ses massues de jonglage et par se lancer dans une démonstration. De quoi lever tous les doutes sur la sobriété du conducteur, qui peut repartir sans la moindre amende.