VIDEO. Le groupe Linkin Park remonte sur scène pour rendre hommage à Chester Bennington

Entourés de nombreux artistes, les membres du groupe Linkin Park se sont réunis, vendredi 27 octobre, au Hollywood Bowl de Los Angeles, pour rendre hommage à Chester Bennington. Le chanteur du groupe de metal a été retrouvé mort à son domicile le 20 juillet à la suite d'un suicide par pendaison.

Pendant plus de trois heures, le groupe, accompagné de Blink-182, Sum 41, Alanis Morissette, Machine Gun Kelly ou encore Oliver Skykes, a rendu hommage à leur ami. Les milliers de spectacteurs présents ont repris en chœur la chanson In the end, menée par le rappeur Mike Shinoda.

Une partie des fonds récoltés par le concert sera reversée à une association crée après la mort de Chester Bennington et œuvrant à aider les personnes dépressives, maladie dont le chanteur souffrait, note BFMTV.