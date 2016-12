VIDEO. Le couple Obama adresse ses derniers vœux de Noël depuis la Maison Blanche

Séquence émotion pour les Obama. Dans une vidéo postée sur le compte YouTube de la Maison Blanche, le couple présidentiel américain a adressé, samedi 24 décembre, ses derniers vœux de Noël en tant que président et Première dame.

"Le plus grand cadeau que Michelle et moi avons reçu au cours des huit dernières années a été l'honneur de servir comme président et Première Dame", déclare tout sourire Barack Obama, dont le second mandat s'achève le 20 janvier prochain, avant de défendre son bilan.

La vidéo débute avec une séquence plutôt drôle et teintée de nostalgie dans laquelle le couple se remémore un fou rire enregistré en 2009, lors de leur premier message de Noël en tant que couple présidentiel. Et les Obama de diffuser cette séquence.