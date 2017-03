VIDEO. La drôle de danse de la femme à la tête de girafe

"Je ne pensais pas qu'autant de personnes seraient fascinées par ç !" Dimanche 5 mars, Erin Dietrich, une Américaine de 39 ans, s'est filmée en direct sur Facebook, en train de danser dans sa chambre avec un masque de girafe sur la tête. En douze heures, la vidéo a atteint près de 10 millions de vues, rapporte la BBC (en anglais). De nombreux internautes ont fait des commentaires élogieux de la "prestation" de la jeune femme. Mercredi, la vidéo atteint 30 millions de vues.

En fait, Erin Dietrich imitait une vraie girafe, du parc animalier de Harpursville dans l'Etat de New York. Depuis février, cette girafe en gestation est filmée 24h/24 dans son enclos, en attendant de mettre bas. Sa vidéo intéresse de nombreux internautes, puisque près de 20 millions d'internautes ont déjà regardé les déambulations de l'animal, selon la BBC.

Move over Beyonce! I'm the coolest pregnant girl in town. pic.twitter.com/7sZnoYUyQd