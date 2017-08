VIDEO. L'ouragan Harvey fait deux morts au Texas

Harvey a été l'ouragan le plus puissant à frapper le Texas depuis plus de cinquante ans. L'ouragan a laissé dans son sillage aux moins deux morts, dimanche 27 août. Alors que Harvey abordait les côtes texanes, une personne est morte dans l'incendie de sa maison à Rockport, petite ville de 10 000 habitants, selon le maire de la localité. Et la police de Houston a annoncé qu'une femme avait péri alors qu'elle circulait dans les rues inondées de l'ouest de la ville.

Les pluies diluviennes font craindre des inondations

L'ouragan de catégorie 4 a abordé le Texas, vendredi soir, avec des vents soufflant jusqu'à 209 km/h, soit le plus puissant à toucher cet Etat depuis Carla en 1961, arrachant les toitures, déracinant des arbres et provoquant parfois quelques tornades et crues dévastatrices. Depuis, les vents ont faibli considérablement, au point que Harvey a été rétrogradé en tempête tropicale dans la journée de samedi dans le centre de l'Etat. Mais les pluies torrentielles qui continuent de se déverser sur la région menacent de provoquer des inondations catastrophiques, ont prévenu les autorités.

A Rockport, qui a subi de plein fouet l'ouragan, les rues sont inondées et jonchées de lignes électriques tombées et de débris arrachés. Les autorités pénitentiaires ont décidé l'évacuation de quelque 4 500 détenus emprisonnés dans trois prisons texanes. Quelque 1 800 membres des forces armées sont mobilisés pour participer aux opérations de recherches et de secours. Et des hélicoptères de l'armée y prennent part également.

Les plateformes pétrolières à l'arrêt

Le secteur des hydrocarbures est lui aussi fortement affecté par ces intempéries. Plusieurs raffineries avaient fermé avant même l'arrivée de l'ouragan. Un quart de la production pétrolière américaine du Golfe du Mexique a été mise à l'arrêt. Et les garde-côtes ont de leur côté secouru 15 personnes qui se trouvaient à bord de plusieurs bateaux en détresse.

Harvey est l'ouragan le plus violent à atteindre les Etats-Unis depuis Katrina, qui a fait 1 800 morts en Louisiane en 2005. C'est aussi le premier ouragan de catégorie 4 à frapper le territoire américain depuis Charley en 2004 et le premier de catégorie 4 à toucher le Texas depuis Carla en 1961.