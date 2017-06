VIDEO. L'ancien président Carter serre les mains de chacun des dizaines de passagers de son vol

On ne peut pas dire que l'homme de 92 ans n'est pas affable. Jimmy Carter, 39ᵉ président des Etats-Unis, en fonction de 1977 à 1981, a bien serré les mains de la presque totalité des passagers de l'avion qui le transportait d'Atlanta (Géorgie) à Washington DC, la capitale des Etats-Unis, jeudi 8 juin.

Debout dans le couloir de l'avion d'un vol Delta, l'ancien président démocrate a été filmé par un passager et la vidéo postée sur Twitter. Le passager, James Parker Sheffield, assis à sa place, a vu venir le président Carter, tendant la main à toutes les rangées, à sa droite comme à sa gauche. "Son enthousiasme était authentique et humble," raconte-t-il à la chaîne locale d'Atlanta WSB-TV (en anglais), qui a recueilli ses impressions après le voyage d'Atlanta.

Jimmy Carter shook every single hand on the plane and thanked everybody. The plane erupted it with Applause and tears it was awesome pic.twitter.com/WlIDVwDCUb