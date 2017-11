VIDEO. Etats-Unis : une femme rencontre l'homme qui a reçu le visage transplanté de son mari

Calen Ross touche le visage de son mari, qui s'est pourtant suicidé en 2016. Désormais, c'est Andy Sandness qui le porte. Cet Américain de 31 ans a bénéficié d'une greffe partielle de visage en avril 2017. Et pour la première fois depuis, il a rencontré, le 27 octobre 2017, la femme de son donneur. Un moment forcément émouvant et qui a été filmé dans la clinique Mayo, à Rochester, dans le Minnesota (Etats-Unis). "Rencontré Andy m'a enfin permis de tourner la page", raconte la jeune femme, mère d'un petit garçon.

56 heures d'opération

C'est après une tentative de suicide par balle que le visage d'Andy a été ravagé. Il n'avait plus de nez, plus de mâchoire, quasiment plus de lèvres et avait perdu une partie de sa vision à l’œil gauche, rapporte CNN. Après une opération de plus de 56 heures – 24 heures pour prélever le visage du donneur, comprenant os, muscles, peau et nerfs et 32 heures pour la reconstruction de celui d'Andy –, il a pu retrouver une vie normale et remercier la veuve de son donneur. "Tout ce que je peux faire désormais, c'est leur prouver qu'ils ont pris la bonne décision", confie-t-il.