VIDEO. Etats-Unis : une femme rencontre l'homme qui a reçu en greffe le visage de son mari défunt

Une rencontre chargée d'émotion. Le 27 octobre, à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota (Etats-Unis), Lilly Ross a vu pour la première fois l'homme qui a désormais le visage de mari défunt. Seize mois après sa greffe avec le visage de Calen "Rudy" Ross, Andy Sandness, 31 ans, a voulu témoigner sa gratitude à l'épouse de son donneur et à son bébé Leonard, raconte ABC News (en anglais).

Andy Sandness avait perdu une grande partie de son visage en 2006, dans son Wyoming natal, en tentant de se suicider avec un fusil. Il a vécu une dizaine d'années totalement défiguré. Rudy Ross, lui, s'est donné la mort dans le Minnesota en 2016, et sa femme a accepté de faire don de ses poumons, de ses reins et d'autres organes. La Mayo Clinic voulait tenter une greffe de visage depuis 2012. Quatre ans plus tard, Andy Sandness y a été opéré pendant 56 heures.

Rencontrer Andy est comme voir "quelqu'un de la famille", a confié Lilly Ross, en larmes. "Tout ce que peux faire, c'est leur prouver qu'ils ont pris la bonne décision, celle de me faire ce don", a déclaré Andy Sandness, qui s'est engagé à participer à l'éducation du petit Leonard, âgé de 17 mois.