VIDEO. Etats-Unis : le déraillement d'un train transportant de l'éthanol provoque un immense incendie

Le feu a brûlé de longues heures dans la nuit en Iowa. Un train transportant des wagons-citernes d'éthanol a déraillé, vendredi 10 mars, dans le nord-ouest de cet état des Etats-Unis. L'accident a provoqué un immense incendie qui a duré plus de quinze heures, selon le Chicago Tribune. De grandes quantités d'éthanol se sont également échappés dans un ruisseau proche.

Pas de victimes

Selon The Des Moines Register, il n'y a pas eu de blessés. Les deux conducteurs du train ont été évacués, ainsi que les habitants de la zone. Au moins 27 des 101 voitures ont déraillé et chacun des wagons transportait jusqu'à 95 000 litres de ce liquide volatile et inflammable. Sur les images filmées par un drone, on peut voir le train en accordéon sur ce qu'il reste du tracé des rails.