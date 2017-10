VIDEO. Etats-Unis : un petit léopard des neiges fait ses premiers pas devant le public

Un petit léopard des neiges, né cet été au zoo de la Wildlife Conservation Society, dans le Bronx (Etats-Unis) a fait ses premiers pas devant le public, jeudi 26 octobre. L'animal, une femelle, est la "petite-fille" de Leo, un léopard de neiges devenu célèbre après avoir été trouvé dans les montagnes du Pakistan en 2005, précise le centre dans un communiqué (en anglais). Leo avait été transféré au zoo du Bronx en 2006, spécialisé dans la préservation de l'espèce.

Les léopards des neiges sont aussi appelés les "chats fantômes", à cause de leur pelage gris pâle, leur permettant de se cacher facilement derrière les pierres et dans la neige, dans les montagnes. Les léopards des neiges se trouvent principalement en Asie centrale, en Chine, en Mongolie, en Russie, en Inde et au Bhoutan, mais sont menacés de disparition, détaille l'Union internationale pour la conservation des espèces (lien en anglais). Le centre du Bronx fait partie des premiers zoos à avoir exposé l'animal. La première exposition remonte à 1903.