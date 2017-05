VIDEO. Etats-Unis : un petit avion s'écrase près d'une route très fréquentée, sans faire de blessé

Un petit avion s'est écrasé mardi 2 mai sur une route très fréquentée de Mukilteo, à environ 20 km au nord de Seattle (Etat de Washington), ne faisant aucun blessé grave. Une grosse flamme s'est dégagée du monomoteur lorsqu'il a coupé des lignes électriques qui surplombent la route, devant de nombreux automobilistes, rapporte la chaîne locale Q13 FOX (en anglais). La vidéo de cet accident, filmée par une caméra embarquée dans une voiture, a été postée sur les réseaux sociaux.

Plusieurs voitures ont été pourtant endommagées dans le crash, selon la police locale sur son compte Twitter.

Several vehicles damaged, traffic on SR525 north and south blocked at HPB SW pic.twitter.com/wHnvo6VAxR — Mukilteo Police Dept (@MukilteoPolice) 2 mai 2017

D'après la situation de l'enquête mercredi, l'avion de fabrication Piper Aircraft perdait de la puissance et son pilote, qui ne pouvait plus faire demi-tour, a alors décidé de tenter l'atterrissage sur une autoroute. Il est sain et sauf ainsi que son passager, selon The Seattle Times (en anglais). L'avion avait décollé 30 minutes auparavant de l'aéroport de Paine Field à Everett, toujours dans l'Etat de Washington.