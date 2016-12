VIDEO. Etats-Unis : un mur de brouillard encercle un port du Minnesota

Un mur de brume, qui semble s'élever avec le vent. Ce phénomène particulièrement impressionnant est apparu, dimanche 18 décembre, à Duluth, sur le lac Supérieur, dans le Minnesota (Etats-Unis). Il a été capturé par le photographe Levi Drewlov et publié sur Instagram.

Ce phénomène s'explique par la différence entre la témpérature de l'eau du lac et celle de l'air. Cette dernière est estimée à -38° C. Une scène d'autant plus fascinante que l'on peut suivre un énorme cargo s'enfoncer dans cet épais brouillard, tandis qu'un autre navire est ressorti complètement recouvert de glace.

Depuis plusieurs jours, une vague de froid polaire s'abat sur le Canada et le nord des Etats-Unis et amène des vents glaciaux, des chutes de neige et des températures ressenties jusqu'à -40 °C. Du jamais-vu depuis 15 ans.