VIDEO. Etats-Unis : un homme bloqué la tête en bas dans un parc d'attractions

Trente minutes la tête en bas. Ce n’est pas une séance de torture, mais une séance de saut à l’élastique qui a mal tourné. En Californie (Etats-Unis), un homme s’est élancé, mais au lieu de retrouver la terre ferme quelques secondes après avoir sauté dans le vide, il est resté pendu par les pieds de longues minutes. Les techniciens, situés une vingtaine de mètres plus haut dans la nacelle, étaient également coincés.

Une grande échelle déployée

La malheureuse victime suspendue a réussi à s'en sortir grâce à une grande échelle déployée une demi-heure après son saut. Les deux autres personnes sont descendues dans la foulée grâce à une corde. Une enquête du Ventura Fire Department and the Occupational Safety and Health Administration a été ouverte pour trouver les causes de cet incident.