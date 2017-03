VIDEO. Etats-Unis : un golfeur fait peur à un alligator et le chasse d'un parcours

Même pas peur. Mains dans les poches, sourire aux lèvres, le golfeur Cody Gribble a tranquillement chassé un alligator sur le parcours de l'Arnold Palmer International, à Orlando (Etats-Unis), le 16 mars 2017. Sorti de l'eau, profitant paisiblement du soleil, l'imposant reptile n'a rien vu venir. Et lorsque le golfeur lui a touché la queue, l'animal s'est immédiatement jeté dans l'eau toute proche.

Pas surpris le moins du monde par la réaction du prédateur, le golfeur a tranquillement poursuivi son petit tour sur le green, toujours les mains dans les poches, et visiblement assez fier de son coup.

Le PGA Tour a relayé la scène sur Twitter en invitant à ne pas réitérer l'expérience chez soi. Le joueur a quant à lui simplement écrit avec humour que les alligators avaient "aussi besoin d'exercice".

Gators need exercise too, no biggie guys. https://t.co/K97j4WHuVP