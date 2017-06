VIDEO. Etats-Unis : un dirigeable publicitaire s'écrase près du parcours de l'US Open de golf, le pilote blessé

"Oh mon Dieu !" Vent de panique, jeudi 15 juin, parmi les spectateurs de l'US Open de golf dans le Wisconsin (Etats-Unis). Ils ont vu, en effet, un dirigeable publicitaire s'écraser lors du premier tour de ce deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, près du parcours d'Erin Hills. Il n'y a pas eu de victime au sol, mais le pilote a été blessé, subissant des brûlures, comme le montre cette vidéo de l'émission 7 News Sydney.

La gravité des blessures du pilote n'est pas connue

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, le dirigeable qui survolait le parcours a perdu soudain de l'altitude vers 11h55 locales, puis a explosé lorsqu'il a touché terre. "Le pilote a été transporté à l'hôpital, mais devrait être OK, aucune information sur les raisons de l'accident", a annoncé sur son compte Twitter la société AirSign, opérateur du dirigeable.

La Fédération américaine de golf (USGA), organisatrice de l'US Open, a précisé de son côté que le dirigeable n'était pas opéré en son nom et ne participait pas à la retransmission de l'épreuve. "Les services de secours sont vite arrivés sur place et le pilote est soigné pour des blessures, dont la gravité n'est pas connue", a-t-elle expliqué. "Aucune autre personne n'a été impliquée dans l'accident et la police locale a ouvert une enquête", a-t-elle ajouté. Plusieurs joueurs participant à l'US Open ont assisté, à distance, à l'accident.