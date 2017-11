VIDEO. Etats-Unis : un bus gâche les images de l'implosion d'un stade

Ce chauffeur de bus a le sens du timing. Alors que la chaîne de télévision américaine The Weather Channel (la chaîne météo) voulait diffuser la destruction de l'un des plus grands stades couvert d'un dôme aux Etats-Unis, lundi 20 novembre, son véhicule a complètement gâché l'image. Un "photobomb" qui a visiblement énervé le caméraman et rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

I am CRYING. The Weather Channel set up for a live shot of the Georgia Dome being imploded, and at the perfectly wrong time ... this happened (via @ajc): pic.twitter.com/LA0cXpC7oX