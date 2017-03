VIDEO. Etats-Unis : un blaireau enterre une vache dans les montagnes de l'Utah

C'est une image est rare, selon les scientifiques de l'université de Utah. Le blaireau d'Amérique, un animal carnivore qui vit principalement en Amérique du Nord, a été filmé enterrant la carcasse d'une vache dans les Grassy Mountains, plus précisément dans le parc national du Grand Bassin.

La vidéo montre l'animal à l'œuvre autour de la carcasse, pendant l'hiver 2016. Il creuse un grand trou, y pousse la vache et comble le trou large de plus de deux mètres de diamètre et d'une profondeur de plus de 50 cm avec de la terre. Publiée le 22 février, elle a été repérée notamment par The Guardian (en anglais).

Cinq jours de travail pour cette carcasse de 22 kg

Le comportement du blaireau face à sa proie morte n'avait jamais été filmé auparavant. Les biologistes savent que les blaireaux peuvent dissimuler leur nourriture, mais cacher une carcasse aussi imposante – un peu plus de 22 kg – est une découverte. Pour les chercheurs de l'université de Utah, cette espèce n'aurait aucune limite à la taille de sa proie.

Le blaireau d'Amérique a mis cinq jours pour complément enterrer la vache. Il est ensuite resté deux semaines dans son terrier souterrain avant de partir, toujours sous la surveillance du biologiste qui l'a filmé. L'animal est revenu plusieurs fois vers sa cache dans les semaines qui ont suivi.