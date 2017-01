VIDEO. Etats-Unis : un bébé orang-outan de Bornéo fait sa première apparition publique

Une petite femelle orang-outan a fait sa première apparition publique, mardi 3 janvier, au zoo de Brookfield à Chicago (Etats-Unis). Le bébé orang-outan de Bornéo est né le 20 décembre de Sophia, une femelle âgée de 35 ans. Il a été mis à l'abri par le personnel du zoo pendant quinze jours afin d'assurer sa bonne croissance, décrit ABC (en anglais).

#BABYALERT -- Our baby #orangutan made her public debut today! Mom & baby may be seen in their exhibit in the mornings. Aren’t they #sweet? pic.twitter.com/TBpPtTjLDn