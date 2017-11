VIDEO. Etats-Unis : les premières images après l'attaque à la camionnette qui a fait huit morts à New York

Le chauffeur d'une camionnette a fauché des cyclistes et des passants mardi à New York, faisant huit morts et 11 blessés, dans le premier attentat meurtrier dans la mégapole depuis 2001. Parmi les huit personnes mortes figurent cinq Argentins et une Belge, ont indiqué Buenos Aires et Bruxelles. Les premières images montrent la camionnette défoncée, et la réaction des passants.

"Un acte lâche de terrorisme"

Le maire de New York, Bill de Blasio, a qualifié cette attaque, survenue le jour de la fête d'Halloween, d'"acte lâche de terrorisme". Le président américain, Donald Trump, a évoqué sans attendre l'organisation Etat islamique (EI) et a ordonné un renforcement du contrôle des étrangers souhaitant entrer aux Etats-Unis.

Plusieurs médias ont indiqué que le chauffeur de la camionnette, arrivé aux Etats-Unis en 2010, avait crié "Allah Akhbar" ("Dieu est grand") en sortant de son véhicule.