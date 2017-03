VIDEO. Etats-Unis : la fouille très appuyée d'un ado dans un aéroport provoque un tollé

Cette vidéo a provoqué l'indignation des internautes. Jennifer Williamson, une mère de famille américaine, a filmé et diffusé sur Facebook, dimanche 26 mars, la palpation très appuyée qu'a subie son fils à l'aéroport de Dallas-Fort Worth (Texas).

Aaron, 13 ans, souffre de troubles sensoriels, une maladie qui modifie la perception des stimulations, comme le toucher ou la vue. Sa mère demande alors aux agents de sécurité si son fils peut éviter le scanner corporel. Problème : la fouille qui suit est très appuyée et semble excessive. Au total, elle dure près de deux minutes.

“On a vécu un enfer, s'est indignée la mère sur Facebook. Après, il n’a pas arrêté de me demander : 'Je ne sais pas ce que j’ai fait. Qu’est-ce que j’ai fait de mal ?’” Au total, la vidéo a été vue plus de 7 millions de fois et a été largement commentée. Interrogées par la télévision américaine WFAA, les autorités assument ce contrôle.