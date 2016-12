VIDEO. Etats-Unis : deux manchots du Cap sur le toit de New York

Une sortie pas comme les autres pour Noël. Deux manchots du Cap de l'aquarium Jenkinson, à Point Pleasant Beach, dans le New Jersey (Etats-Unis), ont eu le droit à une petite balade pour les fêtes de fin d'année. A l'occasion du "Kids Day", la journée pour les enfants américains, ils ont pu découvrir la ville de New York du plus beau des points de vue : du haut du One World Trade Center, la tour la plus haute de toute la ville.

Sensibilisation et vue à 360°

Betty et Vern – c'est leurs noms – ont profité d'une vue à 360°. Une scène à laquelle ont assisté des dizaines d'enfants. L'occasion pour les professionnels qui organisaient l'événement de les sensibiliser sur les dangers qui planent sur cette espèce menacée de disparition. Dans les années 1920, on comptait un million de couples reproducteurs en Afrique du Sud, contre tout juste 19 000 en 2012, selon le ministère de l'Environnement sud-africain.