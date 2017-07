VIDEO. Etats-Unis : des milliers d'anguilles gluantes déversées sur l'autoroute

Une scène digne d'un film d'horreur. Jeudi 13 juillet, les pompiers de la ville de Depoe Bay dans l'Oregon (Etats-Unis) sont intervenus sur l'autoroute 101 pour maîtriser un accident peu banal. Vers midi, le chauffeur d'un camion transportant près de trois tonnes de petites anguilles appelées "myxines" est entré en collision avec plusieurs autres voitures après avoir brusquement freiné pour tenter d'éviter une zone de travaux.

In this heat... what is this going to start smelling like in the next few days? pic.twitter.com/3FqSwXeSMP