VIDEO. Etats-Unis : à Houston, on peut se baigner dans une piscine à 150 mètres de hauteur, le vide sous ses pieds

Acrophobes interdits. Les habitants de Houston (Texas) ou les touristes qui visitent la ville peuvent se baigner dans une piscine située au 42e étage de la Market Square Tower, à 150 mètres de hauteur. Sa particularité : une partie du fond est transparent et permet d'admirer la rue.

Du plexiglass de 20 cm d'épaisseur

Le ciel en haut, la ville en face et la rue en bas... La vue des nageurs dans cette "sky pool" ("piscine du ciel" en anglais) est exceptionnelle, selon News.com, le site australien qui publie la vidéo et des photos extraites de la page Facebook de la tour. Dans la vidéo, un nageur marche dans l'eau sur du plexiglass de 20 cm d'épaisseur, le vide sous ses pieds. Une belle campagne de publicité pour ce complexe immobilier qui possède également une salle de poker, un terrain de basket-ball et une salle de cinéma...