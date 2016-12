VIDEO. Etats-Unis : 21 personnes secourues à plusieurs dizaines de mètres du sol dans un parc d'attraction

La descente en rappel n'était pas prévue dans l'attraction. Vendredi 30 décembre à 14 heures, l’attraction Sky Cabin s’est arrêtée alors qu'elle était perchée à environ 30 mètres du sol. Les pompiers ont dû intervenir pour secourir la vingtaine de participants, situés dans le parc à thème Knott's Berry Farm, à Buena Park en Californie (États-Unis).

Update 10:06pm - All 20 guests and one ride operator were safely on the ground by 9:54pm pic.twitter.com/tIzenlLvlq