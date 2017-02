VIDEO. Deux voitures englouties par un trou en plein Los Angeles

La tempête qui frappe la Californie a déjà fait au moins quatre morts, depuis vendredi, provoquant des inondations, des effondrements de terrains et forçant l'évacuation de centaines de personnes. Les pluies diluviennes ont gorgé d'eau le sol et fragilisé les routes.

En plein Los Angeles, samedi 18 février, deux voitures ont ainsi été englouties par un trou apparu au milieu d'une rue. La chute de la seconde voiture a été filmée en direct par plusieurs médias américains, notamment depuis le ciel. Une femme a plongé avec sa voiture et est restée coincée jusqu'à l'arrivée des pompiers. Elle a été légèrement blessée.

La plus forte tempête de la saison

La puissante tempête venue de l'océan Pacifique a frappé le centre et le sud de la Californie avec des vents violents et des pluies battantes qui ont fait s'effondrer plusieurs lignes électriques, privant de courant quelque 60 000 personnes et provoquant des centaines de retards et annulations de vols. "La tempête semble être la plus forte ayant frappé le sud-ouest de la Californie cette saison", explique le service américain de météorologie sur le site de son antenne à Los Angeles.