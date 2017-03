VIDEO. Californie : un pompier réanime un chien après un massage de vingt minutes et du bouche-à-truffe

Il n'a pas hésité à lui faire du bouche-à-truffe. Un pompier de Santa Monica, en Californie (Etats-Unis), a tout tenté pour ranimer un chien. Et il y est parvenu. Le canidé était coincé dans l'appartement d'un immeuble où s'était déclaré un incendie, dans l'après-midi du mardi 21 mars.

L'équipe de pompiers de Santa Monica raconte ce qui s'est passé sur sa page Facebook (en anglais).

Elle a d'abord placé des échelles et s'est hissée sur le toit. Puis elle a coupé la ventilation et a permis à la fumée et aux gaz toxiques de s'échapper. Une équipe de pompiers a ensuite éteint le feu rapidement, après avoir réussi à confiner le feu dans la cuisine et une autre pièce de l'appartement.

Transféré dans une clinique vétérinaire

C'est pendant cette opération de circonscription de l'incendie, alors qu'ils cherchaient d'éventuelles victimes, que les pompiers ont trouvé un petit chien blanc. L'un d'eux l'a extrait rapidement du bâtiment. L'animal ne respirait plus et on ne sentait plus son pouls. Les pompiers l'ont étendu sur l'herbe.

Deux pompiers entourent le chien, tandis qu'une femme à leurs côtés est effondrée. L'un d'eux lui applique un masque à oxygène, spécialement prévu pour les animaux domestiques, pendant que l'autre lui masse le ventre. Et puis un pompier se penche vers lui et n'hésite pas à lui faire… du bouche-à-truffe. Le massage du ventre a porté ses fruits au bout de vingt minutes : le chien a repris conscience. Il a été transféré dans une clinique vétérinaire. Une photo du caniche a été publiée sur Facebook.