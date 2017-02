VIDEO. Ashton Kutcher, ému aux larmes, dénonce le tourisme sexuel

C'est un activiste déterminé, et ému. L'acteur américain Ashton Kutcher est engagé dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants. Président et cofondateur de Thorn, une organisation qui conçoit des logiciels pour lutter contre l'esclavage moderne, Ashton Kutcher a témoigné, mercredi 15 février, devant la commission des Affaires étrangères du Sénat américain.

"J'ai vu des choses que personne ne devrait voir"

Dans son discours d'introduction, Ashton Kutcher a notamment déclaré avoir vu "des choses que personne ne devrait jamais voir", lorsqu'il suivait le FBI au cours de perquisitions. Les larmes aux yeux, l'acteur et militant évoque les cas d'enfants victimes d'abus sexuels "qui ont le même âge que [ses] enfants".

Il décrit aussi les difficultés des autorités à trouver les auteurs de vidéos pédopornographiques et raconte que même le Département de la Sécurité intérieure fait parfois appel à sa fondation.