Une victime du 11-Septembre identifiée, près de seize ans après les attentats

C'est la première victime du 11-Septembre identifiée depuis mars 2015. L'identité d'un homme tué dans les attentats commis par Al-Qaïda contre le World Trade Center le 11 septembre 2001 a ainsi pu être confirmée par les autorités de New York, fin juillet, grâce à l'examen de ses restes. A la demande de sa famille, l'identité de ce dernier n'a pas été révélée.

Ce sont des progrès réalisés dans l'extraction de l'ADN et dans les technologies d'examen qui ont contribué à permettre cette identification, presque seize ans après le drame qui a coûté la vie à 2 753 personnes. Les restes des victimes non-identifiées continuent en effet d'être testés à mesure de l'amélioration des méthodes scientifiques, a expliqué le Dr Barbara Sampson, médecin légiste en chef de New York, au New York Times.

Quatre victimes sur dix ne sont toujours pas identifiées

Si l'identification à ce stade est surprenante, elle touche pourtant près de la moitié des victimes du 11-Septembre. Seuls les restes, généralement des fragments d'os, de 1 641 personnes ont à ce jour pu être identifiés. Quatre victimes sur dix sont donc toujours en attente d'identification formelle. En attendant, les familles de ces disparus ne peuvent réclamer le corps de leur proche.

"Ce travail (...) est vital parce qu'avec chaque nouvelle identification nous pouvons apporter des réponses à des familles affectées par une perte immense", a confié au quotidien américain Barbara Sampson.

En 2014, les corps des victimes non-identifiées ont été installés dans un bâtiment situé à 20 mètres sous le monument commémoratif et le musée du 11-Septembre (lien en anglais), sur le site où se dressaient les tours du World Trade Center. Le dépôt n'est pas ouvert au public, précise le New York Times.