Un tireur ouvre le feu dans un aéroport de Floride, faisant au moins cinq morts

Au moins cinq personnes ont été tuées et au moins huit ont été blessées dans une fusillade à l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood, en Floride, vendredi 6 janvier. Le tireur a été arrêté par la police et placé en détention, annonce le shérif du comté de Broward.

Cette fusillade a eu lieu au terminal 2 de l'aéroport, dans la zone de livraison des bagages. Les forces de sécurité ont rassemblé des voyageurs sur le tarmac, selon les images diffusées par les chaînes de télévision américaines. Cet aéroport voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes.

Voir la vidéo

Après la panique initiale, "le calme semble revenu mais la police ne laisse personne partir de l'aéroport", témoigne Ari Fleischer, ancien attaché de presse du président George W. Bush, sur son compte Twitter.

All seems calm now but the police aren't letting anyone out of the airport - at least not the area where I am.