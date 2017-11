Un pilote dessine un pénis dans le ciel, choque toute une ville et oblige l'armée américaine à s'excuser

L'équipage devra rendre des comptes pour ce pénis. La marine américaine a qualifié, vendredi 17 novembre, "d'inacceptable" l'humour potache de l'un de ses pilotes qui a dessiné un pénis géant dans le ciel avec les traînées de condensation de son appareil, pendant un entraînement.

So i guess someone had enough money and time to draw a dick in the sky with an airplane today pic.twitter.com/8f3ZavoQy2