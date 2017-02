Un ancien chef du Klu Klux Klan apporte son soutien à Marine Le Pen

"Son père est un grand homme, un vrai patriote. Il a élevé une femme intelligente et forte qui sait comment faire de la politique au XXIe siècle", a écrit, mercredi 22 février, sur Twitter, David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan.

Cet ancien dirigeant du KKK a apporté son soutien à la candidate du Front national à la présidentielle française, Marine Le Pen, et a rendu hommage à son père, Jean-Marie Le Pen. Le KKK est mouvement vieux de 150 ans qui défend la suprématie de la race blanche, et s'est illustré jusque dans les années 1960 par des lynchages et des crimes racistes.

Her father is a great man, a true patriot. He raised a strong & intelligent woman who understands how to play 21st century politics. https://t.co/t5O515wq0C — David Duke (@DrDavidDuke) 22 février 2017

Soutien à Donald Trump

David Duke, 66 ans, a été le candidat malheureux à divers postes politiques dans les années 1980 et 1990. Il a siégé durant trois ans à l'assemblée locale de Louisiane de 1989 à 1992. Dernièrement, il a appelé à voter pour Donald Trump à l'élection présidentielle américaine.

Mais le candidat républicain à la Maison Blanche avait tardé à désavouer ce soutien. Le milliardaire avait d'abord prétendu ne pas savoir qui était David Duke, avant que son équipe ne finisse, fin août, par rejeter toute association avec cet ancien chef du KKK.

Marine Le Pen a évincé en août 2015 son père du Front national, qu'elle dirige, après des propos négationnistes tenus par celui-ci. Jean-Marie Le Pen avait notamment affirmé à nouveau, en avril 2015, que les chambres à gaz étaient un "point de détail de la guerre".