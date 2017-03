Twitter, Instagram : les comptes secrets du patron du FBI ont-ils été découverts ?

Le directeur du FBI a lui-même vendu la mèche. James Comey a confessé, mercredi 29 mars, avoir des comptes Twitter et Instagram personnels. Devant un parterre de spécialistes de la sécurité, il a reconnu avoir rejoint ces réseaux sociaux pour rester en contact avec sa famille.

Fun fact: #FBI director James #Comey is on twitter & apparently on Instagram with nine followers. pic.twitter.com/lDIFirzVeh — Kevin Rincon (@KevRincon) 30 mars 2017

Evidemment, avec un poste aussi sensible et haut placé, ses comptes ont été ouverts discrètement et ne portent pas son vrai nom.

Ma vie privée est très importante pour moi. Je la chéris. J'ai un compte Instagram avec neuf abonnés. Mais je ne laisse personne s'en approcher: seulement ma famille proche et le petit ami sérieux d'une de mes filles. James Comey, directeur du FBI

Mais Gizmodo (en anglais), site spécialisé dans les nouvelles technologies, s'est mis au défi de les retrouver. Après quatre heures de recherche, Ashley Feinberg, l'une de ses journalistes, pense les avoir découverts.

Un compte Twitter avec un seul abonné

Pour retrouver le compte Instagram du directeur du FBI, la journaliste a d'abord tenté de retrouver celui de son fils, Brien Comey, lui aussi verrouillé. En tentant de s'y abonner, le réseau social lui a suggéré d'autres comptes et de fil en aiguille, elle est tombée sur un certain Reinhold Niebuhr, du nom d'un théologien américain protestant mort en 1971, avec seulement neuf abonnés. Or, il se trouve que Niebuhr, célèbre pour ses études sur les relations entre la foi chrétienne et la réalité de la politique moderne et de la diplomatie, était l'objet de la thèse du patron de James Comey. Coïncidence ? Ashley Feinberg n'y croit pas.

Sur Twitter, Reinhold Niebuhr dispose d'un compte sous l'identifiant @projectexile7, lequel est également le nom d'un programme pour lutter contre les crimes liés aux armes lancé par l'actuel patron du FBI. Indice supplémentaire : au moment où la journaliste de Gizmodo a mené ses recherches, le compte n'était suivi que par une seule personne, Benjamin Wittes. Il s'agit d'un proche de James Comey, spécialiste de la sécurité nationale.

Des félicitations à la journaliste

Les comptes étaient tous protégés, mais sur Instagram, Reinhold Niebuhr a depuis posté une vidéo, quelques heures après l'article de Gizmodo. Dans cette séquence, un homme applaudit. La journaliste du site spécialisé est mentionnée en commentaire avec les lettres GG [pour good game, "bien joué"].

Une publication partagée par Reinhold Niebuhr (@reinholdniebuhr) le 30 Mars 2017 à 16h07 PDT

Le FBI n'a pas encore officiellement confirmé si l'intuition de la journaliste était bien la bonne. Mais les réseaux sociaux se sont emballés et le compte Twitter @projectexile7 compte désormais quelque 8 200 abonnés. Plus vraiment l'anonymat que James Comey convoitait.