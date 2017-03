Une violente tempête de neige attendue dans le nord-est des Etats-Unis

La plus grosse tempête de neige de la saison. Après un hiver inhabituellement clément, voilà à quoi se préparent, lundi 13 mars, la ville de New York et le nord-est des Etats-Unis. Près de 60 centimètres de neige sont attendus dans la nuit.

La rencontre entre Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel, prévue mardi à Washington, a même été reportée à vendredi en raison de cette tempête.

Baptisé Stella par le National Weather Service, le blizzard devrait souffler en rafales jusqu'à près de 90 km/h mardi. La neige devrait commencer à tomber à partir de minuit (5 heures GMT mardi) et s'intensifier fortement à partir de 6 heures (13 heures GMT) et jusqu'à la mi-journée, formant des couches de 5 à 10 cm par heure, avant de diminuer dans l'après-midi.

Alerte aux inondations

Les régions les plus menacées par le blizzard, pour une durée de 24 heures, soit jusqu'à mardi minuit, sont les régions de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent quelque 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige sont attendues depuis la Caroline du Nord jusqu'à l'Etat septentrional du Maine, en passant par Washington.

La capitale fédérale tremble pour la floraison de ses cerisiers, une attraction que les touristes viennent traditionnellement admirer par dizaines de milliers. Une alerte aux inondations a également été diffusée le long des côtes.

Les écoles de New York fermées

Dans ces conditions, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé la fermeture de toutes les écoles de la ville. Il a aussi appelé ses 8,5 millions d'administrés à éviter tout déplacement non obligatoire et à utiliser les transports en commun.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a demandé aux habitants d'éviter de s'aventurer sur les routes, anticipant des tronçons impraticables malgré la mobilisation de tout le matériel anti-neige disponible. Ceux qui prendraient leur voiture malgré tout sont invités à se munir de chaînes, d'une pelle, de couvertures et de lampes de poche, et à faire le plein.

Le service de la météo nationale a en outre prévenu que des coupures d'électricité étaient possibles. Même si rien n'a encore été officiellement annoncé, il y a de fortes chances pour que les vols vers les aéroports de la région soient sérieusement perturbés.