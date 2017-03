VIDEO. Etats-Unis : un train fait le chasse-neige à pleine vitesse dans une gare

La tempête de neige Stella, qui s'est abattue sur le nord-est des Etats-Unis, a laissé dans son sillage une impressionnante couche de poudreuse. Dans la gare de Rhinecliff-Kingston, au nord de New York, les rails étaient ainsi ensevelis sous plusieurs centimètres de neige compacte, après le passage du blizzard. Une pile de neige pulvérisée par un train Amtrak, qui est entré dans la station à pleine vitesse et a joué le chasse-neige.

Une tempête de neige au ralenti

Les badauds qui se trouvaient sur le quai ont filmé la scène, mais ils ont bien vite dû battre en retraite sous l'effet de la mini-tempête de neige déclenchée par la locomotive. La vidéo, filmée au ralenti, et mise en ligne mercredi 15 mars sur YouTube par Nick Colvin est spectaculaire.

Après un hiver inhabituellement clément, il est tombé par endroits plus de 60 cm de neige dans les Etats de New York, du Connecticut et dans certaines régions du New Jersey et du Massachusetts. Mais New York et la côte atlantique ont échappé au pire.