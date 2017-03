VIDEO. Alerte au blizzard sur le nord-est des Etats-Unis

Elle a été baptisée Stella par le service de la météo nationale américaine. Après un hiver inhabituellement clément, une violente tempête de neige s'est abattue mardi 14 mars sur le nord-est des Etats-Unis. Avec l'arrivée de ce blizzard, l'hiver fait un retour en force, alors que plusieurs journées de températures printanières avaient été enregistrées dans la région ces dernières semaines.

Le service de la météo a émis une alerte au blizzard pour les prochaines 24 heures. Une alerte aux inondations a également été diffusée le long des côtes. Les régions les plus touchées sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent 19 millions de personnes. Mais des chutes de neige sont également attendues depuis la Caroline du Nord jusqu'à l'Etat septentrional du Maine, en passant par la capitale, Washington.

"La pire tempête de neige de la saison"

Ce devrait être "la pire tempête de neige de la saison", a indiqué la porte-parole du service météorologique. Les températures devraient tomber à -7 °C, mardi soir. Les rafales de vent pourraient atteindre 96 km/h. Et 61 cm de neige sont annoncés sur New York. Le maire, Bill de Blasio, a annoncé en prévision la fermeture de toutes les écoles. Plus de 6 800 vols ont déjà été annulés, en particulier dans les trois aéroports new-yorkais, selon le service FlightAware.

Le gouverneur de l'Etat de New York a déclaré préventivement l'état d'urgence à compter de minuit. Il a d'ailleurs recommandé à tous les habitants de faire des réserves, et de se munir notamment d'"une semaine de stocks de médicaments essentiels et nécessaires pour bébés". Dans tous les Etats concernés, les habitants avaient pour consigne de rester chez eux et d'éviter tout déplacement inutile, surtout en voiture.