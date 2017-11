Qui est l'auteur présumé de la fusillade au Texas ?

Les autorités américaines n'ont pas confirmé publiquement l'identité de l'auteur de la fusillade qui a fait au moins 26 morts dans une église baptiste de Sutherland Springs, au Texas (Etats-Unis), dimanche 5 novembre. Selon plusieurs médias américains, dont le New York Times et le Washington Post, il s'agirait de Devin Patrick Kelley, un ancien militaire de 26 ans, renvoyé de l'armée de l'air en 2014 pour des violences envers sa femme et ses enfants. Le suspect a été retrouvé mort dans un véhicule à une trentaine de kilomètres de l'église où a eu lieu la tuerie, sans que les raisons de sa mort soient encore connues.

Renvoyé de l'armée en 2014

Toujours selon plusieurs médias américains, le suspect serait originaire de la banlieue de New Braunfels, dans le comté de Comal, au nord-est de San Antonio (Texas), à une cinquantaine de kilomètres du lieu de la fusillade. Selon le New York Times, il serait issu d'une famille aisée. Il aurait été diplômé d'un lycée de New Braunfels en 2009, selon BuzzFeed.com (article en anglais).

Here's a picture of the Texas church shooting suspect Devin Patrick Kelley, 26. pic.twitter.com/rRjSRmFqcJ — David Begnaud (@DavidBegnaud) 6 novembre 2017

Selon un porte-parole de l'armée américaine, cité par plusieurs médias, le suspect a officié pour l'armée de l'air sur une base du Nouveau-Mexique, avant de se faire renvoyer pour mauvaise conduite. En 2012, il a comparu devant une cour martiale pour avoir agressé sa femme et ses enfants. Il aurait alors été condamné à un an de prison militaire, puis a été dégradé au rang le plus bas, avant de se faire libérer en 2014.

Des motivations encore inconnues

Si le scénario de l'attaque se précise, les motivations du suspect n'ont pas encore été découvertes. Selon les autorités locales, vers 11h20 heure locale hier, un "jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années", "tout de noir vêtu", armé d'un fusil d'assaut et portant un gilet pare-balles, a ouvert le feu devant, puis à l'intérieur de la First Baptist Church de Sutherland Springs, en plein service religieux. C'est un habitant qui a réussi à saisir son fusil et provoqué la fuite du tireur, retrouvé mort dans son véhicule peu après.