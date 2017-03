Etats-Unis : une série sur la campagne présidentielle de 2016, produite par Tom Hanks, va voir le jour

Le scénario, déjà connu, promet d'être très riche en rebondissements. La chaîne américaine HBO a donné son feu vert à la création d'une mini-série sur la campagne électorale américaine de 2016, à l'issue de laquelle le milliardaire Donald Trump a battu la démocrate Hillary Clinton. Jeudi 9 mars, Variety a révélé que la série serait co-produite par l'acteur Tom Hanks.

La série, qui n'a pas encore de titre, racontera l'histoire du plus grand bouleversement qu'a jamais connu la politique américaine, "la victoire dramatique et improbable" de Donald Trump, indique la chaîne, cité par le magazine spécialisé dans l'actualité du cinéma. On ne connaît pas encore les noms des acteurs qui incarneront Donald Trump et d'Hillary Clinton.

Déjà un film sur la campagne de 2008

Le projet sera calqué sur le dernier roman de la série littéraire Game Change, à paraître, des auteurs Mark Halperin et John Heilemann. Leurs livres, qui chroniquent les élections vécues de l'intérieur, avaient déjà donné lieu à un film du même nom, en 2012. Il traitait de la campagne électorale de 2008. Le ticket Barack Obama et Joe Biden l'avait emporté cette année-là face au républicain John McCain et à sa très médiatique colistière Sarah Palin.

Selon les informations de Variety, c'est le réalisateur Jay Roach, qui avait déjà réalisé le film Game Change, qui sera derrière la caméra. Habitué des comédies, il a notamment réalisé The Campaing, en 2012, racontant la campagne électorale de deux députés impitoyables, interprétés par Will Ferrell et Zack Galifianiakis.