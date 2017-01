Piratage russe : ce que les chefs du renseignement américain vont expliquer à Donald Trump

Le président élu Donald Trump doit rencontrer les patrons des services de renseignement américain, vendredi 6 janvier. L'entrevue se déroulera dans un climat tendu : le milliardaire est sceptique concernant leurs découvertes sur une ingérence russe "aux multiples facettes" dans la récente campagne présidentielle aux Etats-Unis. Qu'avancent les patrons du renseignement américain ? Voici certains de leurs arguments.

La Russie, une menace majeure

Dans un rapport préparatoire à cette rencontre (document PDF en anglais), le chef du renseignement américain James Clapper, le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement Marcel Lettre et l'amiral Michael Rogers, directeur de l'Agence nationale de sécurité (NSA) ont vivement critiqué la Russie. Le rapport affirme que la Russie constitue une menace majeure en raison de "son programme d'attaque informatique hautement perfectionné".

"La Russie est un acteur cybernétique à part entière qui pose une menace majeure pour le gouvernement, l'armée, la diplomatie et les infrastructures commerciales et stratégiques américaines", disent-ils dans ce document.

Du "piratage" et de la "propagande"

Dans une audition devant le Sénat américain, jeudi 5 janvier, M. Clapper et Michael Rogers se sont montrés certains de leurs allégations contre la Russie. "Notre évaluation est aujourd'hui encore plus inébranlable qu'elle ne l'était" le 7 octobre quand le gouvernement a pour la première fois accusé publiquement la Russie, a déclaré le premier devant la Commission des forces armées du Sénat.

"Les Russes ont une longue expérience dans l'ingérence électorale, qu'il s'agisse des leurs ou de celles des autres", a déclaré M. Clapper. "Mais nous n'avions jamais vu une campagne aussi directe pour interférer dans le processus électoral."

Et la Russie ne s'est pas contentée d'orchestrer le piratage du parti démocrate et la diffusion de ses emails, a-t-il affirmé. Ce "piratage n'était qu'une part" de cette campagne qui comprenait aussi "de la propagande classique, de la désinformation et des fausses nouvelles".

Des officiels russes auraient célébré le résultat

D'après le Washington Post (en anglais), les services de renseignement auraient intercepté des communications entre de hauts responsables russes après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. "Les officiels russes se félicitaient du résultat", relate le journal américain, citant un rapport remis à Barack Obama par les renseignements.

Le Washington Post avance également que les agences américaines auraient "identifié" les intermédiaires ayant remis à WikiLeaks les emails qui auraient été piratés par les Russes. Le quotidien ajoute enfin qu'il y aurait eu des "inégalités dans les efforts consacrés à trouver des informations sensibles sur les réseaux démocrates et républicains".

Donald Trump "médisant"

Face à ses déclarations, les patrons du renseignement regrettent la défiance de Donald Trump à leur égard. "La réunion avec les services de renseignement sur le soi-disant piratage russe est reportée à vendredi. Ils ont peut-être besoin de plus de temps pour monter leur dossier. C’est très étrange", a notamment dit le président élu sur Twitter. Un message "aux relents conspirationnistes", qualifie la radio RFI.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 janvier 2017

Son vice-président, Mike Pence, a justifié ce "scepticisme sincère et sain" par les "échecs des services ces dernières années". De quoi faire réagir James Clapper, qui va prendre sa retraite et n'aura donc pas affaire au nouveau président. Il a critiqué ces propos remettant en doute le diagnostic de ses services sur l'implication de Moscou. "Il y a une différence entre sain scepticisme et médisance", a-t-il lancé.