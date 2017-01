Limousine incendiée, vitrines brisées : les anti-Trump laissent éclater leur colère à Washington

Les rues d'ordinaire très aseptisées du centre de Washington ont été le théâtre de scènes d'émeutes vendredi 20 janvier. Des centaines de manifestants opposés à Donald Trump ont violemment affronté la police, en marge de l'investiture du président américain. En fin d'après-midi, la police de Washington faisait état d'au moins 95 interpellations

The flash grenades have gotten more frequent as police move west down K street pic.twitter.com/OubZMM2KIn — Nick Corasaniti (@NYTnickc) 20 janvier 2017

Line of police remains as protesters and officers clash in downtown Washington. pic.twitter.com/c68mLwHGzi — Yamiche Alcindor (@Yamiche) 20 janvier 2017

Un demi-millier de militants vêtus de noir

Peu avant la prestation de serment et le discours d'investiture de Donald Trump, un demi-millier de militants vêtus de noir, certains le visage masqué, ont manifesté dans le centre de Washington, à un moins de 2,5 km du Capitole où se déroulait la cérémonie. Des vestes à capuche et foulards noirs caractéristiques du groupe Black Block, un mouvement radical et souvent violent.

Ils ont détruit les vitrines d'une agence de la Bank of America, d'un restaurant McDonald's et d'une boutique Starbucks, autant de symboles du capitalisme américain, et scandé des slogans anti-Trump. Ils ont été dispersés par la police une heure et demie environ avant que Donald Trump ne soit investi. Plusieurs voitures ont été vandalisées sur leur passage et des poubelles renversées.

And here's one of the McDonalds being smashed. pic.twitter.com/EBaH0Q9iZF — Patrick Madden (@Patrick_Madden) 20 janvier 2017

Damage to businesses up & down I st. pic.twitter.com/KLucvivMDX — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 janvier 2017

#DisruptJ20 après les heurts entre police et manifestants, on remplace aussitôt les vitrines brisées. pic.twitter.com/3JxmvXE713 — Marie-Ad' (@Marie_ad) 20 janvier 2017

Nouveaux heurts en pleine parade

Plus tard dans la journée, tandis que se déroulait la traditionnelle parade le long de Pennsylvania Avenue, menant le nouveau président du Capitole à la Maison blanche, de nouveaux incidents se sont produits à quelques blocs de là. Plusieurs véhicules ont été incendiés, dont un camion d'une chaîne de télévision et une limousine noire.

Protesters smashed up some dark SUVs and this limo. pic.twitter.com/46BHH2SIKF — Matt Pearce (@mattdpearce) 20 janvier 2017

Someone set the limo on fire. pic.twitter.com/y4AFr5HNjk — Matt Pearce (@mattdpearce) 20 janvier 2017

Car on fire in front of Washington Post building. pic.twitter.com/uw9whXs1rc — Tara Golshan (@t_golshan) 20 janvier 2017

Police moving their line forward, flash grenades. pic.twitter.com/sK4WkY2t73 — Tara Golshan (@t_golshan) 20 janvier 2017

This guy just got pepper sprayed directly in front of The Washington Post. pic.twitter.com/j3k2o0VluB — Yamiche Alcindor (@Yamiche) 20 janvier 2017

The fire is spreading to a second car as police move back protesters and fire fighters move in. pic.twitter.com/FVAD2pkbqw — Yamiche Alcindor (@Yamiche) 20 janvier 2017

Police line advances after protestors set fire to a limousine: pic.twitter.com/CpvdyTdV63 — Alex Emmons (@AlexanderEmmons) 20 janvier 2017

Un mouvement de "résistance" naissant ?

Dès vendredi matin, des membres du groupe d'opposants baptisé "Disrupt J20" (Perturber le 20 janvier) s'étaient heurtés aux forces de l'ordre à l'un des douze points de contrôle donnant accès au National Mall, le parc qui s'étend du Lincoln Memorial au Congrès, où la foule assisté à l'investiture de Donald Trump.

Ce collectif, qui coopère avec d'autres mouvements de protestation comme Black Lives Matter, né à la suite de violences policières contre des membres de la communauté noire des Etats-Unis, entend mener ce qu'il qualifie de "résistance" contre le nouveau président, dont il conteste l'élection.

#DisruptJ20 beaucoup de pancartes rappellent qu'Hillary Clinton a remporté le plus grand nombre de voix. pic.twitter.com/01MyuzrQH8 — Marie-Ad' (@Marie_ad) 20 janvier 2017

#DisruptJ20 un autre groupe est bloqué à l'angle de M st. pic.twitter.com/rAubDzm1CM — Marie-Ad' (@Marie_ad) 20 janvier 2017

#DisruptJ20 un cordon policier fait désormais face aux manifestants. pic.twitter.com/LORc6NtzfQ — Marie-Ad' (@Marie_ad) 20 janvier 2017

Le reste des marches et rassemblements qui ont émaillé la journée d'investiture présidentielle à Washington se sont déroulées dans le calme. Si ce n'est quelques invectives verbales entre partisans des deux camps.