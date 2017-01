VIDEO. "Vous êtes ma plus grande fierté" : l'hommage de Barack Obama à Michelle et ses filles

Ce fut LE moment émotion de la soirée. Et sans doute celui que beaucoup attendait en regardant le discours d'adieu de Barack Obama, mardi 10 janvier (mercredi 11 janvier à 3 heures du matin, heure française), depuis Chicago. Après avoir fait le bilan, positif, de ses huit années au pouvoir, le président américain a rendu un hommage émouvant à son épouse, Michelle Obama, et ses filles, Malia et Sacha.

"De tout ce que j'ai fait, vous êtes ma plus grande fierté"

"Michelle, depuis 25 ans, tu es non seulement mon épouse, la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie. Tu as assumé un rôle que tu n'avais pas recherché. Tu te l'es approprié avec beaucoup de grâce et de style", a déclaré Barack Obama, déclenchant un tonnerre d'applaudissements pour la "First Lady" et les larmes de sa fille, Malia.

Barack Obama écrase une larme en rendant hommage à son épouse Michelle et ses filles, le 10 janvier 2017, à Chicago (Illinois). (JONATHAN ERNST / REUTERS)

Très ému, le président américain a poursuivi sa déclaration d'amour à ses proches en s'adressant à ses filles. "Vous êtes devenues deux jeunes femmes incroyables. Vous êtes intelligentes, vous êtes belles. Et surtout, vous êtes gentilles, attentionnées et passionnées", a-t-il ainsi déclaré. "Vous vous êtes adaptées aux feux de la rampe si facilement. De tout ce que j'ai fait de ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père", a-t-il conclu.