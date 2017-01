VIDEO. L'hommage de Barack Obama à Joe Biden : "Vous avez été ma première décision et la meilleure"

Séquence émotion à la fin du discours d'adieu de Barack Obama. Le président a rendu hommage à sa femme et ses filles, avant de se tourner vers son vice-président Joe Biden, mardi 10 janvier (mercredi à 3 heures du matin, heure française), depuis le "McCormick Place", à Chicago (Illinois).

Le fils préféré du Delaware

Le président sortant a fait pleurer son colistier, quand il a salué un "frère", et une amitié, qui est "une des plus grandes joies de ma vie". "Vous le battant, le fils préféré du Delaware. Vous nommer a été la première décision que j'ai prise lorsque j'ai constitué mon équipe. Et c'était la meilleure décision", a affirmé Barack Obama avant que toute la salle ne se lève pour ovationner Joe Biden.