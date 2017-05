VIDEO. Le bouleversant plaidoyer de l'humoriste Jimmy Kimmel pour l'assurance santé

Le roi du rire à la télévision américaine n’a pu retenir ses larmes, lundi 1er mai. Le comédien Jimmy Kimmel a évoqué la malformation cardiaque de son nouveau-né, dans un plaidoyer pour une couverture santé universelle. Des sanglots dans la voix, l'humoriste de 49 ans a expliqué son absence à l'antenne par la naissance mouvementée de son fils, Billy, porteur d'une malformation congénitale du cœur.

Le bébé, né le 21 avril, a été immédiatement opéré et se porte au mieux, a-t-il précisé. Avant l'Obamacare, "si vous étiez né avec une maladie cardiaque congénitale comme mon fils, il y avait de fortes chances pour que vous ne puissiez jamais obtenir d'assurance santé", a expliqué l'humoriste.

Le message de Jimmy Kimmel, l'un des animateurs les plus regardés de la télévision américaine, qui était aussi l'hôte de la cérémonie des Oscars fin février, s'adressait directement au président Donald Trump, qui a promis d'abroger l'Obamacare.

Well said, Jimmy. That's exactly why we fought so hard for the ACA, and why we need to protect it for kids like Billy. And congratulations! https://t.co/77F8rZrD3P