VIDEO. Etats-Unis : Barack Obama fait ses adieux à l'armée

Barack Obama continue sa tournée d'adieux. Mercredi 4 janvier à Arlington (Virginie), le président des Etats-Unis a salué l'action des forces armées américaines pendant ses huit années de mandat. "Je peux me tenir debout devant vous aujourd’hui et dire qu’il n’y a pas eu plus grand privilège, plus grand honneur, que de servir en tant que commandant en chef de la meilleure armée du monde", a-t-il salué.

"Je vais regretter Air Force One"

Nostalgique, Barack Obama s’est aussi remémoré quelques avantages de ce poste... "De tous les privilèges de ce poste, et il y en a beaucoup, je vais regretter Air Force One, je vais regretter Marine One", a-t-il ajouté en souriant.

Dans quelques jours, les militaires américains auront un nouveau leader, Donald Trump, dont l’impulsivité inquiète certains. Avant cela, Barack Obama tiendra un dernier discours d'adieu, le 10 janvier à Chicago.