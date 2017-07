VIDEO. Des chercheurs américains peuvent faire dire n'importe quoi à Barack Obama

"Haut et bas. Bas et haut. Haut haut. Bas bas.” Sur une vidéo publiée par des chercheurs de l'université de Washington, il est possible de voir l'ancien président des Etats-Unis dire ces mots de manière très sérieuse... L'image paraît réelle. Pourtant, elle a été construite de toutes pièces. La voix est celle d'un imitateur et le mouvement de la bouche de Barack Obama a été créé à partir d'un algorithme.

Attention aux "fake news"

Comment est-ce possible ? Un système a analysé 14 heures de discours de l’ancien président. A partir de toutes ces images, des chercheurs de l'université de Washington ont pu créer un algorithme capable de reproduire les mouvements de la bouche de Barack Obama à partir d’un fichier audio. Il devient ainsi possible de faire dire n’importe quoi à l’ancien président des Etats-Unis.

Une porte ouverte à de nouvelles "fake news". Les chercheurs expliquent, eux, qu'ils veulent alerter le public sur le fait qu'une vidéo peut être truquée, tout autant qu'une photo peut être retouchée.