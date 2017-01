VIDEO. De Truman à Trump, 70 ans de cérémonies d'investiture du président américain

Donald Trump va prêter serment, vendredi 20 janvier, sur les marches du Capitole, à Washington, et ainsi succéder à Barack Obama. Après avoir passé la nuit à Blair House, résidence réservée aux hôtes de marque située en face de la Maison Blanche, le 45e président américain et son épouse Melania doivent partager un thé avec Barack et Michelle Obama avant de se rendre ensemble à la cérémonie d'investiture.

Là, une main sur une Bible offerte par sa mère, Donald Tump jurera "solennellement de remplir fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis, et, dans toute la mesure de mes moyens, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution des Etats-Unis" devant les centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes et farouches opposants, réunis les larges pelouses du National Mall.

Avant lui, chaque président élu a fait de cette investiture un point de départ chargé de symboles pour le mandat à venir. De Truman à Barack Obama, en passant par John F. Kennedy, Richard Nixon ou les Bush père et fils, franceinfo retrace les différentes prestations de serments solennellement prononcées par les présidents des Etats-Unis ces 70 dernières années.