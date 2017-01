VIDEO. Barack et Michelle Obama annoncent le lancement de leur fondation

La Maison Blanche, et après ? Au moment de laisser Donald Trump s'installer dans le Bureau ovale, vendredi 20 janvier, Barack et Michelle Obama ne font pas leurs adieux définitifs au peuple américain : ils annoncent le lancement de la fondation Obama, dans une vidéo diffusée sur YouTube. Durant deux minutes, le couple présidentiel présente son projet et appelle les citoyens à y contribuer.

"Après huit ans à la Maison Blanche, Michelle et moi vous rejoignons en tant que simples citoyens, explique Barack Obama dans ce clip. Nous voulons vous inviter à nous aider avec un projet qui nous enthousiasme : le futur centre présidentiel, qui sera basé dans le Sud de Chicago, mais qui aura des projets dans toute la ville, le pays et le monde. Plus qu'une bibliothèque ou un musée, ce sera un centre vivant pour la citoyenneté."

D'abord "une petite pause"

"Envoyez-nous vos idées, vos espoirs, vos croyances, à propos de ce que nous pouvons réaliser ensemble, poursuit Michelle Obama. Parlez nous des jeunes leaders, des entreprises, des organisations qui vous inspirent. Ce sera votre centre présidentiel autant que le nôtre." En attendant de lancer leurs premiers projets, le couple compte d'abord prendre "une petite pause", "dormir un peu" et profiter de sa famille.