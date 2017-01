DIRECT. Etats-Unis : regardez, dès 3 heures, le discours d’adieu de Barack Obama

Ce qu'il faut savoir

Après deux mandats passés à la Maison Blanche, Barack Obama, 55 ans, fait ses adieux à la vie politique américaine, mardi 10 janvier (mercredi à 3 heures du matin, heure française), depuis le "McCormick Place", à Chicago (Illinois). Le président sortant cédera le pouvoir le 20 janvier au républicain Donald Trump, 70 ans.

Il garde une forte cote de popularité

C’est à quelques rues de là que Barack Obama, avait pris la parole lors de son élection à la tête des Etats-Unis, le 5 novembre 2008. Des milliers de personnes s'étaient alors rassemblées en brandissant des pancartes frappées du slogan "Yes we can".

Après huit années passées à la tête de la première puissance mondiale, le président sortant, qui peut s'appuyer sur une solide cote de popularité, entend délivrer une nouvelle fois un message d'espoir, remercier les Américains pour "cette extraordinaire aventure" et "livrer quelques réflexions" sur l'avenir. S'il entend revenir sur son parcours et présenter sa vision des Etats-Unis, ce "ne sera pas un discours anti-Trump", assure-t-il.