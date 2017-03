Les Obama décrochent un contrat d'édition record avec une maison d'édition

Des mémoires à prix d'or. L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, et son épouse Michelle ont conclu un contrat d'édition record avec la maison Penguin Random House, qui prévoit un livre pour chacun. Selon le Financial Times (en anglais), l'éditeur, qui n'a pas donné de montant, aurait accepté de mettre sur la table plus de 60 millions de dollars (56 millions d'euros) pour s'assurer les droits des deux ouvrages.

Les écrits de l'ancien président des Etats-Unis sont très attendus, d'une part parce qu'il jouit toujours d'une importante popularité, mais aussi parce qu'il pourrait évoquer, dans son livre, son successeur à la Maison Blanche, Donald Trump.

Entre 10 et 15 millions de dollars pour les mémoires de Bush et Clinton

Quant à Michelle Obama, jusqu'ici contrainte à la réserve dans son rôle de Première dame, elle aura l'occasion de donner sa vision de la présidence de son mari.

Le prédécesseur de Barack Obama à la Maison Blanche, George Bush, avait obtenu environ dix millions de dollars (9,47 millions d'euros) pour ses mémoires, selon plusieurs médias américains. Avant lui, l'ancien président Bill Clinton avait reçu 15 millions de dollars (14 millions d'euros) pour son autobiographie Ma vie.